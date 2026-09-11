印度尼西亚政府正与印度协商遣返五只疑遭非法贩运至印度的红毛猩猩幼崽。

法新社报道，这些极度濒危的动物星期二（9月8日）在印度东部奥里萨邦巴拉索尔县的一处森林被巡护员发现，当时身边没有母猩猩。

印尼林业部星期五告诉法新社，当局怀疑这五只幼猩猩是遭非法贩运至印度，并已展开刑事调查。它们约一岁半，获救后被送往动物园照料，目前健康状况良好。

印尼林业部发言人里斯蒂安托说，印尼政府已要求印度交还这些红毛猩猩，并通过印度驻雅加达大使馆与印度政府展开联系。印尼也正与保育非政府组织接洽，以协助幼猩猩日后康复。

红毛猩猩在野外仅分布于印尼苏门答腊岛，以及由印尼、马来西亚和文莱共享的婆罗洲。印尼林业部说，根据初步外观判断，这五只幼猩猩相信来自苏门答腊，但仍须通过脱氧核糖核酸（DNA）检测确认它们的来源地。

国际自然保护联盟（IUCN）将苏门答腊红毛猩猩列为“极度濒危”物种。幼猩猩通常要到约七岁才断奶，2016年估计该猩猩种群数量仅略多于1万3500只。

报道指，苏门答腊红毛猩猩数量减少主要源于人类开发造成的栖息地丧失及破碎化，以及非法猎捕。