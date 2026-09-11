（河内综合电）越南Grab旗下一些司机不满服务抽成过高导致实际收入锐减，通过社交媒体号召其他司机本周末集体关掉Grab应用，展开罢工抵制行动。越南国家竞争委员会星期五（9月11日）则宣布已介入审查Grab的定价、收费及佣金政策，若发现违规行为，不排除展开全面调查或采取法律制裁行动。

越南一些Grab司机在脸书上分享收入锐减的截图，敦促所有人在星期六至星期天（9月12日至13日）停止接单以示抗议。

一名脸书用户在“越南Grab司机社区”群组发帖说：“让我们团结起来，关闭应用并暂停接单，以争取公平。”

据越南媒体VTC News报道，司机声称，自Grab今年7月调整薪酬结构以来，抽成比率最高可达车费的50%。抽成后，轿车司机每公里净收入仅约为6000越南盾（约0.3新元）。他们还须自行承担燃油、维护和车辆折旧费用。

脸书群组“岘港Grab司机团体”的一条帖子说，他们只想让司机的诉求被听到。“我们的诉求很简单，就是希望Grab不要忘记那些每天直接提供服务的人，即奔波在路上的司机。现在是我们发声的时候了。”

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不过，也有人指出：“如果Grab退出越南市场，司机们将一无所有。”

Grab越南在回应彭博社询问时说：“我们的首要任务是为用户维持可靠的服务，并保障司机合作伙伴的生计。我们致力于确保服务运营稳定，并积极与司机群体沟通，倾听他们的关切，并澄清不实信息。”

越南当局调查Grab定价方式

据彭博社报道，越南工贸部下属的国家竞争委员会星期五在官网发表声明，证实已正式指示Grab越南分公司提供有关客户车资制定方式、司机佣金比率、各项服务费及扣款细节的相关信息与文件。

国家竞争委员会在声明中指出，若在审查过程中发现任何涉嫌违反竞争法的迹象，当局将依法启动调查或采取进一步执法行动。

同时，当局呼吁其他私召车（又称网约车）平台主动审查并公开定价及佣金政策，以妥善平衡企业、司机与消费者三方的利益。

据越南官方媒体报道，越南目前约有80万名私召车司机，他们每天工作八至13小时，扣除开支后的平均月收入约900万越南盾（约440新元）。