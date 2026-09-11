（吉隆坡综合讯）马来西亚联合执政党巫统再次呼吁首相安华提前举行大选，但否认这是在向安华施压，而是表达人民的诉求。

马国副首相及巫统主席阿末扎希星期五（9月11日）在巫统全国代表大会上发表主席政策演说时重申，提前解散国会举行第16届大选正当其时，巫统将能重新赢得人民委托，再次领导国家。

他说：“这不是在施加压力，也不是单纯的期望，而是人民的真正诉求……是时候给我们（巫统）机会了。”

他说，当前政治局势需要尽早让人民再次作出选择，以厘清国家未来方向。因此，提前举行大选是回应基层与人民的声音，而非任何政治操作。

阿末扎希也暗示，巫统主导的国民阵线将在来届大选与以伊斯兰党为首的国民联盟合作，争取实现再次“变天”。

他说：“当蓝色（代表国阵）遇上绿色（代表伊党），肯定会有所变化。”

他强调，尽管巫统捍卫回教，但也会确保宗教自由，不让其他宗教感到威胁；巫统希望马来人越来越强大，但也尊重各族权益，包括沙巴和砂拉越的独特地位，不让其他人生活在恐惧下。

阿末扎希还说，巫统和国阵一旦重掌布城，将为国家迈向独立100周年制定“蓝色马来西亚议程”。

他说，巫统和国阵希望掀起的“蓝潮”不仅是选举策略，更是以执政党思维打造的“蓝色议程”，体现巫统拥有建设一个主权与团结、创新与高收入、人民享有繁荣与公平，以及享誉国际且备受尊重的国家愿景。

阿末扎希介绍，“蓝色马来西亚议程”涵盖八大举措，其中包括把马国打造成创造型国家和技能型国家。国阵也将重新调整国家发展的优先次序，并计划重整税制，以合理的税率重启消费税。

今年的巫统大会释放出强烈的信息：国阵和巫统要回到政治舞台中心，不再是“凑数”的一方，因此本次大会也被外界视为巫统备战大选的誓师大会。一般相信，若国阵来届大选大胜重返布城，阿末扎希会是新任首相。

巫统青年团前团长凯利直言，阿末扎希在代表大会上的演说“像是候任首相的演说”，清晰阐述了巫统和国阵的未来方向。

今年4月重返巫统的凯利当天也出席了代表大会。他告诉在场的媒体：“这是一场候任首相的演说，也是一个候任政府的演说。”

此外，极可能与巫统在来届大选中合作的伊党，当天由副主席依德里斯阿末率领多名党领袖出席巫统大会，受到巫统代表热烈欢迎，并与巫统领袖热络互动。

自从接连在柔佛与森美兰州选举中携手合作后，巫统和伊党互动频繁。本月初，巫统应邀派代表出席伊党大会；巫统礼尚往来，也邀请伊党最高领导层出席巫统大会，令两党进一步合作的可能性大增。