（曼谷讯）泰国与柬埔寨下周将在新加坡举行首次《联合国海洋法公约》（UNCLOS）调解委员会会议，以重启两国在泰国湾长期存在的重迭海域主权争议调解程序。

据泰国公共电视台报道，总部位于海牙的常设仲裁法院星期三（9月9日）宣布，根据UNCLOS附件五设立的五人调解委员会，将于9月14日至16日在新加坡与泰柬两国代表举行会晤。

两国代表团将于9月15日发表开幕致词，大会将通过互联网以英语、泰语及高棉语向全球直播两国的立场申明。

泰国外交部发声明强调，作为UNCLOS缔约国，泰国已做好充分准备，并将全力配合调解委员会的工作，同时坚定捍卫国家利益。

泰国预计调解进程将持续约12个月，之后委员会将发表一份包含结论或建议的报告。不过，这些结论或建议对双方均不具有法律约束力。

柬埔寨外交部对在新加坡召开首次会议表示欢迎，强调这是金边政府发起的和平调解程序中的关键一步。金边希望这一进程能协助两国在区域能源安全的关键时刻，解锁争端海域的石油与天然气资源，惠及两国人民。