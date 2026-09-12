（华盛顿／吉隆坡综合讯）美国人工智能（AI）公司Anthropic在最新发布的威胁情报报告中揭露，有外国科技公司滥用旗下AI模型Claude，导入马来西亚上百万名选民资料，企图利用AI及大数据精准干预马国选举。马国政府对此表示严正看待，并已展开调查。

根据Anthropic星期四（9月10日）发布的威胁情报报告，这场由AI驱动的商业化网络操纵行动，涉及极为复杂的政治干预机制。违规操作者将马国真实的人口普查信息、选举资料及数以百万计的选民记录导入Claude模型，针对不同选区与人口群体展开精准分析，借此建立起能操控虚假社交媒体账号、左右政治舆论及操纵选民的机制。

换言之，这并非单纯开设假账号或发布假新闻，而是一套利用AI及大数据，按不同选区和选民展开精准分析和影响的机制。

报告指出，总部设在土耳其伊斯坦布尔的科技公司BBS Bilisim Teknolojileri正在公开兜售这一系统权限，将其包装为付费的“影响力即服务”（influence-as-a-service），甚至标榜它为“军用级、AI驱动的实时政治作战生态系统”。

为了掩人耳目，操作者还在社媒平台X管理超过1000个虚假账号。这些账号设有所谓的“养号”机制，即在正式展开影响行动前，先模拟普通用户的日常互动，让账号看起来更真实。

除了虚假社媒账号，操作者还创建名为Malaysia Pulse的虚假新闻网站，利用AI自动抓取马国正规媒体的新闻报道，多次改写后以虚构的作者身份重新发布，让它看起来像是真实的独立新闻机构。

报告说，尽管目前没有迹象显示这场行动掀起多大波澜，但这显示有人处心积虑操弄马国舆情，而AI的辅助让情况变本加厉。

马国多媒体委员会启动调查

面对这一重磅揭露，马国通讯及多媒体委员会星期五（11日）深夜发声明说，委员会严正看待这份报告，会向有关方面寻求更多信息，以查明是否属实。

声明强调，报告提及的相关活动不属于委员会的职能或权限范围，委员会也没有从事或参与相关活动。

这起事件在马国政界引发震动。团结政府成员巫统促请当局查明谁在操控和资助相关行动，以及背后涉及谁的利益。

巫统宣传主任阿莎丽娜星期六（12日）发声明说，马国需要免受操纵并保持开放的数码空间，同时捍卫国家民主免受任何形式的操控及外来干预。

阿莎丽娜也是负责法律与体制改革的首相署部长。她提醒民众，不能单凭社媒留言数量来判定某一立场就是主流民意。

她说：“留言很多，不代表大多数人都这么想；声量最大、数量最多或一再重复的留言，也未必就是真的。”