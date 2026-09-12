（科隆县综合电）菲律宾巴拉望省旅游胜地科隆县（Coron）附近海域发生的渡轮大火事故，死亡人数已上升至76人，另有13人仍然失踪。

首批30具遇难者遗体已于星期六（9月12日）早晨运抵科隆县港口，当局展开辨认遗体的工作。菲律宾海岸警卫队周六在严重烧毁的船舱内再发现41具焦尸；加上失火当天发现的五名死者，当局证实罹难者人数增至76人。

海岸警卫队发布的照片显示，船舱内部成排的钢制床架受高温影响而扭曲变形，覆盖着厚厚的灰烬；部分照片隐约可见废墟中散落着骸骨。

海岸警卫队官员图维拉星期六在记者会上说，当务之急是确认遇难者身份以及查明事发原因。

根据海事工业管理局发布的声明，有生还者在大火发生前听到船舱内传出两次爆炸声。一名生还者接受媒体访问时说，他先看到少量烟雾，随后烟雾变成烈火，迅速扩散至整艘船。

海岸警卫队发言人卡亚比亚布先前透露，火患始于货舱，有生还者指从爆炸声、冒烟、起火到火势蔓延，一切发生在短短几秒钟内。那些侥幸逃出生天的人，甚至来不及穿上救生衣。

这艘53米长的客轮星期二（8日）晚从首都马尼拉出发，原定航行超过20小时后抵达科隆县，不料在航程尾声出事。由于船上持续冒出浓烟且温度极高，消防员到了星期五（11日）才得以登船，并在经济舱寻获焦尸。

经海岸警卫队核实，船上乘客和船员共有132人，有43人获救幸存，船长下落不明。海岸警卫队发言人星期六说，有信息显示船长逃过一劫，但幸存者名单上没有船长的名字。

菲律宾由7000多个岛屿组成，客货运输高度依赖海运。然而，廉价的渡轮服务缺乏监管，海难事故时有发生。今年1月，一艘载有340多人的三层渡轮在菲南海域沉没，至少52人遇难；2023年，一艘渡轮在菲南海上出事，船上起火夺走31人性命。