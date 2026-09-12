（吉隆坡综合讯）马来西亚副首相兼巫统主席阿末扎希公开提醒首相安华，他之所以能任相执政全赖巫统支持，并挑战安华要么把巫统逐出团结政府，要么提前解散国会举行全国大选。

阿末扎希星期六（9月12日）在巫统年度代表大会发表总结演说时，不点名提醒安华及希望联盟，一旦失去国阵和巫统的支持，团结政府将立即瓦解。

他说：“要记住，团结政府能成立，是因为巫统。首相（指安华）能当上首相，也是因为巫统。”

阿末扎希拿出当初成立团结政府时签署的协议，并念出内容。他强调，当时是基于维护国家稳定、保障人民利益，以及遵从国家元首谕令，才组成团结政府，但这不意味着巫统必须牺牲自身的政治立场及政党利益。

他说，团结政府成立的基础，是希盟在国会下议院拥有82席，加上国阵30席，共112席，达到组成政府所需的简单多数。

除了希盟和国阵，团结政府主要成员还包括占23席的砂拉越政党联盟和拥有六席的沙巴人民联盟。然而，随着近期人民公正党内部出现退党潮，包括前署理主席拉菲兹退党，希盟实际议席已显著缩水，国阵在团结政府的地位更加重要。巫统也因此认为应通过选举重新获得人民的委托。

阿末扎希直言，面对如今的政局变化，安华只有两个选择：一是举行全国大选，二是“将巫统踢出团结政府”，并在国会下议院接受不信任动议的考验。

外交部长兼巫统署理主席莫哈末哈山在总结时也呼吁提早大选。他警告，若等到团结政府2027年任期届满，“恐怕还未等到政府任期届满，巫统的寿命就已先结束”。

他说，在团结政府任满前这一段时间，政治对手可能向巫统发起各式各样的攻击，以削弱并打压巫统，让巫统不再对他们构成威胁。

莫哈末哈山强调，没有任何政党会愿意看到巫统再次强大，因为各党都要维护各自的政治利益，巫统必须建立内部实力，靠自身力量迎接来届全国大选。

马国本届国会最迟在2027年底任满解散，第16届大选最迟须在2028年2月前举行。