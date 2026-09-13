缅甸政府说，缅甸常驻联合国代表觉莫吞因涉嫌从事“非法活动”，已遭撤销职务。

路透社报道，缅甸政府星期天（9月13日）发声明说，觉莫吞（Kyaw Moe Tun）因不服从指示，已于2021年2月27日被开除公职。

觉莫吞曾于2021年2月26日在联合国发表激昂演说，呼吁国际社会不要承认通过政变夺取政权的军方。

觉莫吞由缅甸前领导人翁山淑枝政府委任。该政府在2021年军事政变中被推翻，随后引发席卷全国的内战。

不过，觉莫吞作为缅甸常驻联合国代表的身份一直没有改变，因为联合国全权证书委员会（Credentials Committee）一直推迟决定由谁代表缅甸。委员会预计将在本月稍后于纽约举行的联合国大会结束后召开会议，届时可能讨论缅甸代表权争议。

缅甸影子政府“民族团结政府”（National Unity Government，简称NUG）通过国际倡议和游说行动，帮助觉莫吞继续留任。



然而，缅甸军方当局指责，觉莫吞与NUG合作期间，未经授权使用国家财产及驻联合国使团资金。

缅甸政府目前正通过国际刑警组织、美国有关机构及外交渠道，寻求对觉莫吞采取法律行动。