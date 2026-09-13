新闻消费迎来转折点，社交媒体如今已超越电视及新闻网站，成为马来西亚人最主要的新闻来源。

《东方日报》报道，路透社新闻研究所发布的《2026年数码新闻报告》，反映了传统与数码新闻来源比例的变化。

报告指出，在今年调查涵盖的48个市场中，社交媒体是最广泛使用的新闻来源，平均使用率为54%；电视紧随其后（52%）；新闻网站则为51%。

相比之下，2017年的数据显示，电视以73%的使用率居首，新闻网站和社媒则分别为69%和54%。因此，社交媒体跃居首位，更多反映电视及新闻网站使用率下滑，而非社交媒体的覆盖范围大幅增长。

马来西亚的这一转变更为显著。今年，近七成受访者透过社交媒体获取新闻；新闻网站和电视则分别占42%和36%。

过去10年间，最引人注目的并非社交媒体使用率的增长，而是传统新闻渠道逐渐式微。

自2017年以来，社媒使用率一直维持在60%以上；新闻网站和电视的使用率则分别下降24%和18%；印刷媒体跌幅最大，下滑31%。

在整体马来西亚受访者中，今年使用人工智能（AI）聊天机器人获取新闻的比例为11%，高于去年的9%。

对于马来西亚人而言，社交媒体不仅消费新闻的平台，也日益成为他们发现新闻的主要途径。

今年，63%的受访者透过社交媒体发现新闻，44%则透过搜寻引擎，而仅27%直接浏览新闻网站及应用程式。其他途径的使用率则较低，新闻平台及手机通知分别为20%，电子邮件则为12%。

综合来看，这项转变并不只是从传统媒体转向数码媒体。如今，社交媒体同时扮演新闻来源及马来西亚人发现新闻主要途径的双重角色。

WhatsApp及视频平台逐渐取得优势

承载新闻的平台也正在发生变化。今年，WhatsApp超越脸书，成为马来西亚最广泛使用的新闻平台，不过两者的差距微乎其微，分别是50%和49%。

然而，更大的转变是视频平台的崛起。TikTok使用率从2019年的仅2%，激增至今年的45%；YouTube则从10年前的26%升至41%。

两者的增长显示，视频已成为马来西亚人发现、观看及分享新闻的重要方式。

平台格局也持续演变。Threads在2024年的调查中仅占2%，今年则已升至11%；相比之下，X的使用率在2022年达到22%的峰值后，已回落至9%。

随着人们越来越依赖社媒平台，也引发另一个更严峻的问题：用户是否仔细查证自己接触到的资讯？

马来西亚通讯及多媒体委员会的《2024年互联网用户调查》报告显示，61.5%的互联网用户会分享新闻，但核实新闻真实性及来源可靠性的比例却从79.2%下降到70.7%。

调查也指出，人们越来越依赖自动化或平台提供的事实查核功能。随着虚假新闻泛滥，尤其涉及政治和健康领域的错误资讯，民众对网络内容的信任度正在下降。

新闻习惯因年龄及性别而异

社交媒体的使用跨越不同年龄层，今年各年龄段的使用率介于65%至71%之间。

较明显的差异出现在其他新闻渠道上。55岁及以上受访者使用新闻网站、电视、广播及印刷媒体的比例，高于年轻群体；年轻马来西亚人则更倾向于使用较新兴的新闻获取方式。

这种差异在AI聊天机器人的使用上尤其明显。今年使用AI聊天机器人获取新闻的受访者中，21%属于18至24岁年龄层，而45岁及以上受访者仅占6%。

播客使用也呈现类似趋势，年轻受访者的使用率最高。

在社交媒体使用方面，性别差异并不明显，但在部分传统新闻来源方面则较为显著。

女性和男性使用社交媒体获取新闻的比例几乎相同，分别为69%及68%。然而，新闻网站的性别差距最大，男性使用率为48%，女性则为36%。

AI聊天机器人的性别差异则较小。今年，男性及女性使用AI聊天机器人获取新闻的比例分别为12%及11%；女性使用率较前一年的7%有所上升。

播客方面则存在较明显差距，男性使用率为10%，女性为6%。

这份报告以民调机构YouGov每年进行的线上调查为基础。今年的调查工作于1月中旬至2月底期间进行，共有2076名马来西亚受访者参与。