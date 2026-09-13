（邦南隆法新电）泰国与柬埔寨去年在边境爆发冲突后，泰国军方开始在东部修建边境围墙，以防止人口和货物走私等非法活动，加强边境安全。

根据计划，这道边境围墙总长度为8.4公里、高3.6米，由钢筋混凝土、钢网和带刺铁丝网组成。目前位于东部尖竹汶府（Chanthaburi）第一阶段约1公里的围墙已经完工。

泰国军方强调，这道边境围墙“百分之百建在泰国领土内”。

泰国皇家海军陆战队尖竹汶特遣队指挥官巴差上星期四（9月10日）受访时说，工程“每一步都依法进行”，并称柬埔寨方面也会检查每个阶段的施工情况。

他还强调，当局修建围墙是为了防止非法活动，尤其是人口和货物走私。

泰柬两国长期以来因长达800公里的边界划分问题存在争议。去年7月及12月，双方多次爆发武装冲突，导致数十人死亡。两国去年12月底签署停火协议，但之后却不断指责对方违反协议。

靠近边境围墙的一个泰国村庄住着不到200人，主要靠种植玉米、榴梿和龙眼为生。当局建设围墙占用了部分农地，但村民们普遍支持这项工程。

62岁的杂货店老板苏温说：“为了安全保障，我们接受失去一些土地。”

村长伊奇拉也说：“我们的种植园就在边境沿线，这（围墙）让我们有安全感。”

他坦言，村民过去能自由往来，如今会受到一些影响，但“我们必须适应”。

去年爆发的泰柬边境冲突导致两国有超过50万名边境居民被迫逃离家园，到安全地带避难。如今大多数人已经回家，但仍有约2万名柬埔寨人流离失所。