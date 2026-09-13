主张保护吹哨者 马国前法官否认向政府索偿
马来西亚前高庭法官赛阿末依迪上个月出席第二届马国智慧大会时强调，若不调查贪污指控，反而打压和恐吓吹哨者，将让国家未来面临更大规模金融丑闻和犯罪案件的风险。 （马新社）
（吉隆坡综合讯）马来西亚前高庭法官赛阿末依迪认为，当局应该保护吹哨者，以维护政府机构的廉洁公正。他上世纪90年代因举报其他法官贪污而被迫辞职，但他强调自己从未因此向政府索偿。
赛阿末依迪星期天（9月13日）致函律师公会，针对近期有关他向政府索赔1050万令吉（约330万新元）的报道作出澄清。
赛阿末依迪曾在1996年揭露司法机构内部112项疑似弊端行为，但作为吹哨者，他不仅没有受到保护，反遭各方施加压力，最终被迫辞职，此后一直未领取退休金。
马国律师公会与G25马来显要组织上个星期六（12日）发声明说，政府2008年向1988年司法危机后被迫辞职的前最高法院首席大法官沙烈阿巴斯，以及五名前最高法院法官发放总额1050万令吉的特别补偿金，但1996年辞职的赛阿末依迪并不在补偿名单中。
声明因此指出，当局应保护吹哨者，并向赛阿末依迪发放特别补偿金。
不过，赛阿末依迪星期天在发给马国律师公会主席阿南德的信函中指出，上述1050万令吉特别补偿金是发给在1988年司法危机中受影响的法官，而他的情况与这些法官不同，不能混为一谈。
他强调：“我从未向政府要求或索取1050万令吉的赔偿，也从未建议政府应支付任何数额的赔偿。”
马国1988年司法危机发生在马哈迪首次担任首相期间。当时他在1987年巫统党争中几乎被拉下马，法庭接着裁决巫统是“非法组织”。马哈迪后来成立新巫统，并开始清算法官，在1988年5月要沙烈阿巴斯辞职，否则就将他革职。此事被视为马国司法史上最黑暗的时刻。