（吉隆坡综合讯）马来西亚前高庭法官赛阿末依迪认为，当局应该保护吹哨者，以维护政府机构的廉洁公正。他上世纪90年代因举报其他法官贪污而被迫辞职，但他强调自己从未因此向政府索偿。

赛阿末依迪星期天（9月13日）致函律师公会，针对近期有关他向政府索赔1050万令吉（约330万新元）的报道作出澄清。

赛阿末依迪曾在1996年揭露司法机构内部112项疑似弊端行为，但作为吹哨者，他不仅没有受到保护，反遭各方施加压力，最终被迫辞职，此后一直未领取退休金。

马国律师公会与G25马来显要组织上个星期六（12日）发声明说，政府2008年向1988年司法危机后被迫辞职的前最高法院首席大法官沙烈阿巴斯，以及五名前最高法院法官发放总额1050万令吉的特别补偿金，但1996年辞职的赛阿末依迪并不在补偿名单中。

声明因此指出，当局应保护吹哨者，并向赛阿末依迪发放特别补偿金。

不过，赛阿末依迪星期天在发给马国律师公会主席阿南德的信函中指出，上述1050万令吉特别补偿金是发给在1988年司法危机中受影响的法官，而他的情况与这些法官不同，不能混为一谈。

他强调：“我从未向政府要求或索取1050万令吉的赔偿，也从未建议政府应支付任何数额的赔偿。”



马国1988年司法危机发生在马哈迪首次担任首相期间。当时他在1987年巫统党争中几乎被拉下马，法庭接着裁决巫统是“非法组织”。马哈迪后来成立新巫统，并开始清算法官，在1988年5月要沙烈阿巴斯辞职，否则就将他革职。此事被视为马国司法史上最黑暗的时刻。