（吉隆坡综合讯）马来西亚烟霾情况继续改善。全马截至星期天（9月13日）晚间已无任何地区的空气质量属于危险或非常不健康水平，属于不健康水平的地区也只有五个。其余63区，都属中等或良好水平。

据马国环境局截至星期天傍晚6时的数据，全国只有五个地区空气污染指数仍处于不健康水平，另有56区呈中等水平，七个地区显示良好水平。

全国五个空污指数在不健康水平的地区，有四个在砂拉越，包括指数173，仍是全马最高的西连警区总部。其他还包括斯里阿曼163点、古晋155点和三马拉汉153点。西马唯一指数不健康的是雪兰莪佐汉瑟迪亚的123点。

中等水平地区方面，指数接近不健康水平的地区则有森美兰州汝来97点、吉隆坡蕉赖95点、砂拉越诗巫95点、以及布城和森州芙蓉的93点。

北马与西马东海岸地区基本上都是良好水平。其中以玻璃市加央和吉打浮罗交怡的21点指数最低。

据马国环境局评估，空污指数0至50属于良好水平，51至100为中等水平，101至200是不健康水平，201至300属非常不健康水平，超过300点即属危险水平，突破500点则宣布进入紧急状态。