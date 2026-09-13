马来西亚国民阵线与反对党国民联盟，近来不断挑战联邦团结政府提前举行第16届全国大选，首相安华领导的希望联盟回应说，本届国会2028年2月才届满，言下之意是拒绝提早解散国会。

受访分析员认为，希盟、国阵与国盟等阵营接下来会不断发出各种关于解散国会、备战大选或靠拢哪个阵营的言论，但这些都只是互相试探，而真正的合作可能须等到大选结果公布后，各方才会根据各自掌握的国会议席数量开始谈判。

马国联合执政党巫统上个周末刚举行全国代表大会，与会领袖和代表纷纷响应副首相及巫统主席阿末扎希的呼吁，要求安华提前解散国会并举行大选。

巫统总秘书阿斯拉夫星期六（9月12日）在大会最后一天直言，团结政府已进入回教法的“待婚期”（Iddah），因此已可以准备全国大选。

根据回教法，回教徒女性丧偶或离婚后进入待婚期。这段期间不准结婚，即使结婚也是无效婚姻。阿斯拉夫的说法暗示巫统和团结政府已“离婚”。

不过，马国内政部长及希盟总秘书赛夫丁星期天（13日）出席活动后回应说，本届国会任期2028年2月才届满，因此指团结政府已进入待婚期并不准确。

马国宪法专家阿兹巴里接受《联合早报》访问时说，目前距离2028年还有一段时间，不到最后时刻都说不准哪些阵营会合作，因此现阶段不必对各阵营的喊话过于认真。

他分析说，即便是正和巫统讨论“马来人大团结”的伊斯兰党，也不排除最后会与希盟合作，以取代巫统在团结政府的地位。这主要是因为巫伊两党要争取的选民群体重叠，即乡区保守派马来选民，要达成合作并不容易。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山也支持类似观点。他告诉《联合早报》，从现在到下届大选前，各阵营都会不断放话，但大家其实不必深究。更重要的是，各党须确保本身能在大选赢得最多议席，选后才有更多谈判筹码，并在联合政府里有更大发言权。

马国政治学者潘永强受访时指出，尽管巫统不断要求提前举行大选，却仍留在团结政府内，不愿主动结束合作关系，是为了不要在政治上承担导致政府倒台的责任。

他说，巫统部长目前不会公然反对政府议程，以免违反内阁集体负责制。“但在一些巫统不完全认同的事上，则以拖延和怠政来面对。”

他直言巫统已不尊重安华。“巫统领袖近来的一些言论显示他们对安华的漠视和不尊重，包括在巫统的场合上嘲讽及调侃安华。”

他说，安华也因此缺乏实际的领导权威。“对于一些有共识的政策，巫统就配合参与，否则巫统就按自己的方式推进，例如废除大专法令，双方就各说各话。”

安华8月宣布要全面废除《1971年大专法令》，不再推出任何限制或打压学生运动的新法，但巫统的高等教育部长赞比里却说，高教部正与各方讨论，制定全新的高教法令取代大专法令。