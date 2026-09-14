马来西亚负责回教事务的首相署前部长加米尔星期一（9月14日）被控挪用回教徒朝圣基金局约7亿6700万沙特阿拉伯里亚尔（约2亿6000万新元）资产。他是此案第二名被控的巫统政治人物。当局上周三（9日）已经提控朝圣基金局前主席阿都阿兹。

三项控状指加米尔担任部长期间，以不诚实手段分别将朝圣基金局各价值4417万里亚尔、2亿5004万1622里亚尔，以及4亿7184万8615沙特里亚尔的三项资产，脱售给沙特阿拉伯Al-Rawda房地产开发商。这三项资产总值约7亿6700万里亚尔。

加米尔星期一在吉隆坡地庭面控时，笑容满面地向记者和支持者挥手致意，完全不回避媒体镜头。他聆听控状后表示明白，但不认罪并要求审讯。

主控官法拉艾兹琳副检察司告诉媒体，被告的控状属于可保释罪行，但法庭有必要将罪行严重程度、涉及款项以及相关案件风险纳入考量，以决定保释金额。

她指出，被告面对的三项控状，涉案金额约7亿6700万沙特阿拉伯里亚尔或8亿6000万令吉，控方因此建议法庭让被告以100万令吉保释金，交出护照及一名马国籍担保人等条件保外候审。

加米尔的代表律师郑宝德则恳请法庭允准加米尔以30万令吉的保释金。他说，保释金的目的是确保被告出庭，控方并未提出证据，证明其当事人可能缺席接下来的审讯或法庭程序。

他指出，加米尔也愿将护照交由法庭保管，并保证在需要时出庭。“我的当事人（目前）没有其他收入，唯一收入来自他曾任部长的退休金，以及作为前陆军少将的退休金。”

法官罗斯里过后批准加米尔以30万令吉保释金、交出护照及一名马国籍担保人保外候审。案件择定11月5日过堂。

加米尔担任部长期间的朝圣基金局时任主席阿都阿兹，上周三被控利用朝圣基金局主席的职权获得布城首要有限公司主席职位，享有年薪69万令吉（约21万4000新元）、一辆宝马7系列轿车和一名司机等福利。

阿都阿兹也被控游说朝圣基金局董事会其他成员，同意批准对布城首要公司1亿9350万令吉的投资建议。