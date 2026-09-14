（沙亚南综合讯）雪兰莪州涉嫌杀害16岁女中学生的14岁少年星期一（9月14日）在沙亚南高庭获判谋杀罪名不成立，但法官命令将少年送入精神病院接受治疗，直至雪州苏丹另行指示。

据《星洲日报》报道，涉案少年被告被控在去年10月14日上午9时20分至9时35分之间，在八打灵再也白沙罗万达镇国民中学底层的二号厕所，杀害16岁女学生叶芯嫙，抵触《刑事法典》的谋杀条文。

被告的代表律师冯吉祥星期一在法庭外告诉记者，法官在约80页的书面判决，详细论述控辩双方提出的重点，包括被告是否患有精神疾病、案发时是否精神失常，以及辩方是否成功证明《刑事法典》第84条文规定的精神失常抗辩。

《刑事法典》第84条文规定，一个精神不健全者，无法辨识行为本质或无法判断行为属于违法时，并不构成犯罪。这就是精神失常抗辩。

冯吉祥说，法庭接受被告在案发时确实处于精神失常状态，也认为辩方证明被告当时精神状态符合医学上精神失常（medical insanity）和法律上精神失常（legal insanity）标准。

法官也援引《刑事法典》相关条文，强制将少年送入精神病院治疗，直到雪州苏丹接获相关医疗报告，并认为少年适合出院时，当局才会考虑让他出院。

死者母亲黄丽萍不满意这样的判决，并决心继续上诉。她星期一在脸书发文说：“对不起女儿，我们会继续为你讨回公道。”

根据马来西亚法律，谋杀案被告若罪成，将面对死刑，或30年至40年监禁，以及至少12下鞭刑。

不过，根据马国《儿童法令》，法庭不得判处未满18岁的少年犯死刑或鞭刑，而应交由国家元首或州统治者决定羁押期限。