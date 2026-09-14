（吉隆坡综合讯）马来西亚吉隆坡移民局星期天（9月13日）连同多个执法机构，突击取缔素有“小达卡”之称的富都口，逮捕了472名非法移民，破获382间违规改建的“㓥房”。

据《星洲日报》报道，吉隆坡移民局总监韩扎在执法行动结束后的记者会上说，孟加拉籍等外籍工人长期聚居富都口（Lebuh Pudu），一些人甚至非法租店经商，引发当地居民强烈不满。

他说，移民局星期天上午联合国民登记局、吉隆坡市政局、消防局、马国公司委员会、国内贸易及生活费部与卫生部，派出337名执法人员，到富都口一带展开取缔行动。

执法人员盘查超过2500名外籍人士，逮捕439名外籍男子和33名外籍女子，共472人。他们因没有合法证件、逾期逗留、持有和使用不合法证件以及抵触《移民法令》等原因，被执法人员押往武吉加里尔移民局扣留营接受进一步调查。

被捕的非法移民来自孟加拉、缅甸、菲律宾、尼泊尔、印度尼西亚、巴基斯坦、印度、中国、津巴布韦和沙特阿拉伯。

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韩扎指出，执法人员在行动中发现疑似非法经营的店铺，已交由吉隆坡市政局接手展开进一步调查。

吉隆坡市政局执法组副主任莫哈末希山说，富都口和敦陈修信路（Jalan Tun Tan Siew Sin）一带向来有许多孟加拉人聚居，许多人因此戏称那里“小达卡”。不过他强调：“吉隆坡市政局并不承认这个称号。”

他说，当局除了取缔非法店铺，也突击违规改建的建筑。执法人员发现382间违规改建的㓥房，部分建筑内部竟被非法隔出15至30间狭小房间。