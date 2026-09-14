（马尼拉／马拉维综合电）菲律宾南部棉兰老岛邦萨摩洛自治区星期一（9月14日）举行历史性的首届议会选举，近240万名合格选民选出80名议员。

菲律宾总统小马可斯星期一发表视频讲话说，这场选举是当地与国家迈向持久和平、民主治理与自决的里程碑时刻，他呼吁当地民众积极参与投票和守护和平。

不过，在星期一投票日前夕，当地传出多起暴力事件。

两派不同政党的支持者星期天（13日）凌晨在自治区首府哥打巴托（Cotabato）一处投票站外因争夺优先投票权而发生冲突，最终演变成枪击事件，造成三人死亡和15人受伤。

星期一凌晨，一名男子在另一处投票站附近发生的爆炸袭击中不治身亡。

当地临时首席部长的车队上个月遭遇伏击，所幸没有造成任何人受伤。

选举委员会已紧急接管出事城市，并部署超过2万名军警驻守各个投票站，确保投票如期进行。

邦萨摩洛（Bangsamoro）自治区有近240万名合格选民，共有13个政党角逐议会80个席位，包括40个政党代表席位、32个选区代表席位和八个行业代表席位。议会成立后，议员将选出首席部长。

议会首届任期从今年10月开始，至2031年6月结束，此后每三年举行一次选举。

这场选举标志着历时10年的和平进程迈入最后阶段。2014年，菲律宾政府与反政府武装摩洛伊斯兰解放阵线（Moro Islamic Liberation Front）达成和平协议，结束持续数十年的分离主义冲突。棉兰老岛的长期冲突造成超过12万人死亡，约200万人流离失所。

协议提出成立自治区，当地居民也在2019年公投中以多数票通过相关法律，正式成立邦萨摩洛自治区，并设立过渡政府，为举行选举做准备。

权力的和平交接将提振外界对邦萨摩洛地区的信心。数据显示，自治区以农业为主导的经济去年增长5%，高于全国4.4%的水平。

当地贫困率也有所下降，但仍面对重大发展挑战。官员和发展机构认为，只要和平与稳定得以维持，该自治区仍具有巨大的发展潜力。