随着泰国数据中心产业发展，首都曼谷市已有49个运营中的数据中心。市政府承诺，将加强对这些数据中心运营情况的监管，重点关注噪音、环境影响及消防安全等问题。

中新社报道，曼谷市长差猜星期一（9月14日）在新闻发布会上介绍，曼谷49个正在运营的数据中心中，有43个位于普通建筑内，6个为独立式建筑。这些数据中心总用电量约270兆瓦，占曼谷约9000兆瓦总用电量的不到3%。

差猜说，曼谷市政府将加强主动检查，对数据中心产生的噪音、热量、蒸汽，以及水、空气污染等进行监管，并检查消防安全设施。

针对部分社区居民反映的数据中心夜间测试备用发电机产生噪音问题，政府已要求数据中心正常运行期间噪音不得超过70分贝，测试期间最高噪音不得超过115分贝。

在环境管理方面，政府要求数据中心须控制周边温度变化，并监测冷却塔蒸汽中的军团菌。此外，数据中心产生的废水须定期检测，同时监测PM10、PM2.5等指标。消防方面则须配备相应灭火系统并定期开展疏散演练。储存燃油超过1万5000升的数据中心，还须依法取得相关许可。

差猜说，曼谷市政府计划推动数据中心的相关标准与城市规划及综合监管体系衔接，以便在促进数字经济发展的同时降低数据中心运营对社区和城市环境造成的影响。