泰国与柬埔寨在联合国主持下，首次就两国争议的海上边界展开调解程序。泰国边境地区的村民对事态发展深表忧虑，担心两国边境紧张局势再度恶化。

《曼谷邮报》报道，根据《联合国海洋法公约》设立的调解委员会，星期一（9月14日）起在设于新加坡的常设仲裁法院（PCA）展开为期三天的会议。

对泰国武里南府的边境地区班夸特县（Ban Kruat）的居民帕德（Phadet Pholchim）来说，焦虑情绪却没有得到缓解。

他担心边境紧张局势会重演，只希望两国能和平解决争端。他的邻居也表达了同样的担忧。

在去年的泰柬边境冲突中，班夸特县曾遭到柬埔寨军队的炮击。武装冲突最激烈时，至少有70枚炮弹落入该地区，迫使当地居民紧急撤离到内陆避难。

这次调解是柬埔寨方面提出的。调解小组由五名成员组成，泰柬两国各选派两名代表，主席则由常设仲裁法院委任的卡特里娜·库珀（Katrina Cooper）出任。

根据日程，柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆（Prak Sokhonn）以及泰国副首相兼外交部长西哈沙（Sihasak Phuangketkeow）将在星期二（15日）分别发表开幕致辞。

泰国外交部星期一在社媒发文称，泰国将在国际法框架下，坚定捍卫其主权和国家利益。泰国政府此前曾多次强调，调解会议的结果对双方并不具有法律约束力。

柬埔寨外交与国际合作部则在声明中表示，金边方面希望达成一项能消除海上边界分歧的解决方案，从而为共同开发泰国湾（Gulf of Thailand）丰富的石油和天然气资源创造机遇。

此前，泰国政府以进展缓慢为由，单方面终止了2001年签署的关于共同开发海上资源及划定海界的谅解备忘录。