印度尼西亚一艘载有243人的客轮在爪哇海遭强风巨浪袭击倾覆，搜救行动星期二（9月15日）仍受恶劣海况阻碍。官员说，目前仍有129人失踪，当局正等待天气好转，以展开水下搜救。

路透社报道，这艘名为Virgo Transport 8的渡轮上星期六（12日）从东爪哇省泗水市（Surabaya）出发，前往南加里曼丹省马辰市（Banjarmasin），但在星期天（13日）凌晨与航运公司失去联系，过后被发现在海上倾覆。截至目前，事故造成六人遇难，108人成功获救。

搜救队负责人苏达亚纳说，当局已部署至少1100名海岸警卫队和海军人员、17艘船和10架直升机及飞机展开搜救。不过，星期二海况依旧不理想，“海浪依然很高，在1.75米至2.5米之间”。由于天气恶劣，搜救人员目前只能从空中及海面搜索。

国家搜救局局长莫哈末沙菲说，若天气好转，海军及搜救机构的专业潜水员将展开水下搜救，他们可下潜至100多米深处。

此外，海军也将派出“卡诺普斯星”号，这艘搜救舰艇配备了水下无人机、多波束回声测深仪以及遥控潜水器（ROV），以降低潜水员在能见度低、强水流及船体不稳环境下作业的风险。

沙菲说，沉船目前位于约30米深处，船体因内部积存空气及空舱可能突然移动，增加潜水风险，当局也考虑将倒扣的船只翻正，甚至打捞至水面。