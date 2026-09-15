泰国自然资源与环境部长素察星期一率队在春武里府林查班港展开搜查行动，调查非法废料处理网络，并誓言终结泰国沦为“全球垃圾桶”的形象。

《曼谷邮报》报道，这项名为“开罐器行动”的搜查行动，由泰国污染控制厅及《巴塞尔公约》泰国协调中心主导，并与巴塞尔行动网络合作。泰国特别调查厅、泰国海关、工业厅、联合国毒品和犯罪问题办公室等机构也参与行动。

素察说，当局成立特别行动小组，重点监控东部地区的废料运输，从源头阻止非法废料进入泰国，并加快采取预防性法律行动。

这次行动扩展了初步调查范围，并发现七家美国出口企业及16家泰国进口企业，涉嫌参与国际废料处理活动。

在星期一（9月14日）的行动中，当局检查从美国运抵的九个集装箱，其中六个原申报装载铝屑的集装箱被发现夹带电子废料。

特别调查厅、海关及工业厅将把调查结果作为证据，并进一步调查这23家公司过去两年的业务，搜集更多证据，包括证人证词。

此外，污染控制厅也将与涉事企业及《巴塞尔公约》秘书处合作，厘清相关责任。

素察说，泰国将采取“入境前预防”措施，并从源头加强行动，以终结成为“全球垃圾场”的形象，强调经济利益绝不能凌驾于公众及环境安全之上。