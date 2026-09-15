泰国星期二指责柬埔寨在两国海上资源争端中“扮演受害者”，双方把长期悬而未决的海上边界问题提交国际调解。

根据《联合国海洋法公约》设立的调解委员会，星期一（9月14日）起在设于新加坡的常设仲裁法院（PCA）展开为期三天的会议。

泰柬去年曾两度爆发致命边境冲突，造成数十人死亡、逾100万人流离失所，之后达成停火。

法新社报道，泰国外长西哈萨向由五名国际法律专家组成的调解委员会陈述时说，柬埔寨通过“虚假叙事、扭曲事实和毫无根据的指控”抹黑泰国，并在国际场合“扮演受害者”，试图取得道德制高点。

泰国今年5月单方面退出与柬埔寨签署的《2001年谅解备忘录》（MoU 44）。这份协议旨在处理两国涉及一片面积约2.7万平方公里重叠海域的边界划定和资源共同开发权益。泰国称退出是因为协议执行“没有取得进展”，并否认此举与泰柬边境冲突有关。

柬埔寨上周指出，由于“泰国单方面终止了双方商定的双边框架”，柬方才不得不诉诸调解；柬埔寨首相洪马内今年6月曾说，此举也是为了“根据国际法保护柬埔寨的主权和海洋权利”。

柬埔寨外长布拉索昆星期二说，金边将这一进程视为“重建信任的手段，而非升级局势”。

他说，柬埔寨希望与泰国划定一条统一的海上边界，或在边界确定前共同开发并公平分享有关资源。

西哈萨也说，泰国同样寻求划定海洋边界并重建信任。