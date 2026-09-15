（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相慕尤丁选择性招标计划的洗钱及滥权案出现重大转折。控方决定撤销七项控状中的四项，向法庭申请让慕尤丁无事省释，辩方则要求法庭宣判慕尤丁无罪释放。法庭最终批准辩方申请，针对四项控状宣判慕尤丁无罪释放。

余下三项控状仍须继续审讯，意味着慕尤丁仍未全然摆脱此案。

此案今年3月9日开审时，慕尤丁共面对七项控状，其中四项属滥权控状，涉案金额2亿2530万令吉（约7000万新元），另三项洗钱控状则涉及2亿令吉。

据《星洲日报》报道，星期二（9月15日）吉隆坡高庭续审时，主控官阿末阿克南告诉法庭，控方全面审视案件后，决定不再提控其中三项洗钱控状和一项滥权控状。控方将针对余下一项洗钱控状和两项滥权控状继续作出提控。

阿末阿克南也援引刑事程序法典相关条文，要求法庭宣判慕尤丁上述四项控状无事省释，意味着控方日后如果掌握新证据或条件允许时，可再次传召被告出庭面控。

慕尤丁代表律师郑宝德说，辩方不反对控方的申请，但希望法庭行使酌情权，宣判慕尤丁无罪释放。

郑宝德说：“被告（慕尤丁）的人生还得继续下去，有私人生活需处理。从公平正义角度而言，让他长期面对悬而未决的检控并不公平。”

承审法官诺鲁维娜聆听控辩双方陈词后，宣判慕尤丁无罪释放。

此案开审以来，控方已传召29名证人。审讯过程中，控方在开案陈词中指出，此案涉及的资金虽非直接支付给慕尤丁而是汇入土著团结党户头，但慕尤丁当时身为首相及土团党主席，在选择性招标计划下的工程项目中拥有间接利益，抵触洗钱与滥权相关法令。