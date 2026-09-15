一名澳大利亚男子在印度尼西亚度假胜地峇厘岛的一栋平房内，疑杀害两名年幼子女后自杀身亡。

法新社报道，印尼登巴萨市警察局长莱昂纳多星期二（9月15日）说：“根据对现有监控录像的分析以及死者妻子的证词，我们怀疑这名男子杀害两名孩子后自杀。”

他说，事发时，这名男子的印尼籍妻子正在雅加达探望父母。

另据《雅加达环球报》报道，这名澳大利亚男子是57岁的约翰·肖（Damien John Shaw），两个孩子分别是七岁男孩和四岁女孩。他们上星期天（13日）早上约10时14分（新加坡时间早上11时14分）被发现死于他们在库塔（Kuta）的家中。他们自2022年起租下这栋房子。

警方称，死者妻子与丈夫通话时听到其中一个孩子哭了，随后电话便中断了。她之后再也联系不上丈夫，于是拨电向邻居求助。

51岁的邻居努尔·哈米德（Nur Khamid）当天早上8时30分到死者家查看，但没有发现任何动静。他于是联系屋主，并与屋主一起敲门，但仍然无人应答。

屋主随后联系当地社区负责人。社区负责人与数名居民赶到现场，一边敲门一边呼喊屋内的人。由于仍无人回应，他们强行打开房门，结果发现男子与子女倒毙在屋内。