（曼谷彭博电）泰国财政部副部长讪迪丹指出，随着政局恢复稳定及政策展现延续性，加上泰铢适度走软提升出口与旅游竞争力，泰国正迎来外国投资的强劲反弹。

讪迪丹星期一（9月14日）接受彭博社专访时透露，泰国今年第二季吸引的外国投资额同比大增约30%，反映出国际投资者对泰国宏观经济与政策环境的信心显著回升。

讪迪丹说，他在过去四个月与多国企业、投资者及评级机构交流时，感受到国际市场对泰国观感的深刻转变。

保守派首相阿努廷今年2月成功连任，增强了外界对施政方向和执行能力的信心。与此同时，全球贸易局势紧张、伊朗战争持续和中美竞争不断加剧，驱使跨国企业加速寻求供应链多元化，并更加看重投资环境的稳定性。

这一转变正凸显泰国的一些长期优势。当许多国家仍苦于应对物价飙升、汇率剧烈波动和高利率压力时，泰国却保持相对较低的通货膨胀率、强劲的外部融资能力和较为宽松的货币政策环境。

讪迪丹承认，新一轮民众抗议活动和政治紧张局势可能会对泰国来之不易的稳定带来考验，但强调政府正通过与企业共同制定优先事项，力求使经济议程免受政治动荡的影响，从而确保这些议程即使在政府更迭后也得以延续。

泰国多年来经济增长乏力，平均增速仅维持在2％左右，远不及邻国越南的迅猛势头，但去年的投资热潮已展现复苏迹象。通过泰国投资促进委员会提交的投资申请数量去年创下历史新高，今年更有望再创新高。

泰国政府目前的战略重心已从争取投资承诺，转向加快项目落地，着力解决土地、水资源、基础设施和许可证等瓶颈问题。

泰铢近来持续下跌，而货币贬值一直被各家央行当作洪水猛兽，但讪迪丹对此表示欢迎，认为这有助于提振泰国两大经济支柱产业——出口和旅游业。

讪迪丹说：“泰铢汇率确实有所走弱，但跌幅不如其他货币大。我确实欢迎到目前为止出现的汇率走弱，这有助于出口商和旅游业。”

受美元走强、当局打击黄金投机交易及放宽资本外流限制影响，泰铢自今年1月触及五年高位以来已累计回落约8%。