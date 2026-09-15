（华盛顿彭博电）美国政府决定资助一项连接泰国与美国的跨太平洋海底光缆可行性研究。

这条设计全长达1万1500英里（约1万8507公里）的新光缆，将特意绕开南中国海等存在安全风险的水域，经由泰国延伸至新加坡等五个亚细安国家，旨在面对来自中国的竞争，进一步拓展美国在东南亚的安全数码网络布局。

美国贸易发展署在星期一（9月14日）发布的声明中披露，这个名为“泰国—美国海底光缆系统”（Thailand-U.S. Submarine Cable System，简称THUS）的项目将完全采用美国工程标准建造，旨在替代泰国现已老化、通往美国的海底光缆，同时避开频繁爆发地缘政治争议的南中国海及其他存在安全风险的线路。

根据规划，这条新光缆也将连接新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾及越南等五个亚细安国家。

虽然美国贸易发展署并未公布具体的预估造价，但业界估算显示，仅在2025年至2027年间，全球新建海底光缆的总成本就将超过140亿美元（约178亿新元）。

泰国国有企业国家电信公共有限公司总裁讪巴猜说，THUS项目将“增强我们国际网络的韧性和多样性，支持泰国数据中心、云计算和人工智能行业的发展，并扩大负担得起的连接”。

近年来，面对来自中国的竞争，美国加大了对海底光缆建设的投入，这些光缆承载着几乎所有的国际互联网流量。随着各国不断扩建数码基础设施，印太地区正日益成为这类网络的重要舞台。与此同时，中国在包括南中国海在内的战略水道上提出的广泛主权主张，使铺设新光缆的工作复杂化。

根据国际战略研究所（IISS）的评估，在2022年至2030年间，预计将有近20条国际海底光缆横跨太平洋铺设。美国此次直接资助泰美光缆的前期可行性研究，表明华盛顿正极力加强与东南亚盟友及伙伴在安全通信技术方面的深度绑定。