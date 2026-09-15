（吉隆坡彭博电）马来西亚政府今年8月中旬在柔佛州丹绒伯勒巴斯港扣押了三个准备转运至以色列的集装箱，显示马国当局并未放宽对以色列货物的审查力度。

彭博社引述数名知情人士报道，这三个集装箱装有中国制造的电动轿车零部件，原定经由马国转运至以色列阿什杜德港。它们自8月19日遭扣留至今，马国当局仍在调查，因此仍未放行。

这并非马国近期首次拦截运往以色列的货物。今年8月7日，马国边境管制与保护机构也在同一港口扣押了一个从菲律宾运往以色列的集装箱。当局当时发表声明称，怀疑集装箱装有武器，因为货物计划交付给以色列防务技术巨头埃尔比特系统公司（Elbit Systems）。

承运商赫伯罗特（Hapag-Lloyd AG）的追踪数据显示，这批货物目前仍停留在丹绒伯勒巴斯港。

马国边境管制与保护机构发言人以还在调查集装箱为由，拒绝置评。负责监督柔佛州港口运作的柔佛港务局也证实此事正在审查中。皇家关税局拒绝置评，交通部则未回应询问。

马国首相安华一直对以色列持严厉批评立场。他曾多次严正表态，马国绝对不会成为任何间接支持或促成以色列暴行的贸易中转站。

安华2023年12月宣布全面禁止挂有以色列国旗的以星航运公司（ZIM）及其他相关船舶停靠马国港口，同时严格禁止所有前往以色列的船舶在马国港口进行装卸货作业。此次连续扣押行动，再次凸显安华政府在地缘政治上的强硬立场。