（印度卡里卡特综合讯）马来西亚首相安华澄清，政府并未干预联邦特赦局上周五（9月11日）展延审议前首相纳吉特赦申请的决定，并强调特赦属于国家元首的酌情权，延后审议的决定完全符合法治原则。

反对党国民联盟总秘书达基尤丁星期一（14日）发文告说，联邦特赦局不会无缘无故展延审议纳吉的特赦申请，除非有内部成员反对或外部政治干预。

安华星期一晚结束对印度的访问前，在喀拉拉邦科泽科德（Kozhikode）接受马国记者访问时作出回应。他说，展延审议是联邦特赦局根据法治原则、联邦宪法及相关法律意见而作出的决定。

“但我们也知道，在特赦局会议中，这（展延审议）属于国家元首苏丹依布拉欣的酌情权，元首当然必须考量所有因素。”

针对有网民指安华曾干预特赦流程，安华指出，他虽以首相身份出任联邦特赦局成员，但他在会议中的角色严格受到法律规范及律政司正式意见的约束。

“无论什么人担任首相，都必须根据法律、律政司意见及相关规则（在特赦局会议）发表看法，这就是我所做的……我从来没有（对纳吉特赦案）抱持偏见或仇恨的立场，没有。”

安华补充说，处理特赦问题不能依个人好恶，必须维护法治与国家治理原则。不过他也坦承，巫统领袖表达的坚定立场以及当前国内的政治因素，也同样应获得考量。

安华也是希望联盟主席。他在谈到团结政府内部与巫统的关系时坦承，执政联盟内部对于与巫统的合作存在不同看法属于政治常态。他选择以较温和的方式处理与巫统的分歧，关键在于政府必须保持稳定；若采取过于强硬的手段，可能有损国家利益。

近几个月来，巫统领导的国民阵线与希盟关系微妙。副首相阿末扎希等国阵领袖多次表态将支持安华政府直到本届国会解散，但巫统在柔佛与森美兰的州选举与反对党伊斯兰党合作挑战希盟，甚至呼吁提早解散国会举行大选。安华则重申团结政府将做满任期，他不会提早解散国会。