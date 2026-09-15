社交媒体盛传马六甲州首席部长阿都拉勿夫星期二（9月15日）觐见甲州元首以寻求解散州议会，甲首长新闻秘书已经驳斥这一谣言。

据《星报》报道，谣言指阿都拉勿夫星期二上午10时30分在爱极乐觐见州元首莫哈末阿里后，莫哈末阿里已签署解散州议会文件。

不过，甲州首长媒体官诺哈菲扎已经出面辟谣。她在WhatsApp媒体群组发文说，截至星期二，甲州首长并未觐见甲州元首。

她强调，若有任何正式文告，甲州首长办公室将立即通知。“当局请冷静，所有在WhatsApp流传的信息都是假消息。我们希望公众勿信谣言，任何正式消息都须经首长办公室核实。”

阿都拉勿夫今年5月透露，甲州议会将在今年12月30日届满，但预计州选举最迟会在9月中旬举行。

本月初有消息指，许多迹象显示甲州议会非常可能在9月20日之后解散，10月举行州选举。这些迹象包括甲州首长阿都拉勿夫的丹绒比达拉州选区活动到9月20日为止；州官员的工作日程只排到9月20日左右；马六甲市议员本月的出国公务行程，都提前在20日前结束。

上届甲州选举在2021年11月举行时，国阵在28个州议席中赢得21席，希盟五席，国盟两席。

阿都拉勿夫与国阵主席阿末扎希已多次表明，国阵来临州选举将竞选上届拿下的21席，其他阵营若要与国阵合作，最多只能参选七席。