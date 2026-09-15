辩护团队称，菲律宾前总统杜特尔特出现严重的记忆力衰退，有时甚至记不起自己的律师名字。

法新社报道，国际刑事法院星期二（9月15日）公开杜特尔特辩护团队和检察官于前一天就精神评估报告提交的书面陈词。

辩方在长达13页的文件中指出，杜特尔特“患有严重的记忆障碍，导致他无法记得近期信息，也无法可靠地回忆过往记忆”。

他的首席辩护律师海恩斯（Peter Haynes）说，这种情况使杜特尔特无法参与案件审理，“更不用说向他的首席律师提供适当指示，因为他有时甚至记不起律师的名字”。

海恩斯说，他在缺乏当事人实质性意见的情况下，进行案件准备工作。

检方则在一份七页文件中指出，杜特尔特有能力行使诉讼和获得公平审判的权利，并具备接受审讯的能力。

根据国际刑事法院的条例，如果被告无法理解自己所面临的指控，或无法实质参与辩护，审讯便不能继续进行。

现年81岁的杜特尔特在国际刑事法院面临反人类罪指控，这些指控源于他任内发起的所谓“禁毒战争”。检察官称，禁毒行动导致数千人丧生。

他的审判原定于11月30日开审，但法官早前下令让他接受精神评估，由三名专家进行医学鉴定。这份评估报告尚未公开。

自被捕并移送至位于海牙的法院以来，杜特尔特此前仅在一场初步聆讯中通过视频连线出庭。

当时他显得神情恍惚、迷茫，并在确认姓名时含糊其辞，且在庭审过程中似乎一度打瞌睡。

他的辩护团队后来以健康为由，申请让他缺席后续的听证会。

主审法官科纳（Joanna Korner）已敦促他出席星期三（16日）举行的审前会议，而目前尚未公开任何由辩方提出的豁免出席申请。这意味着杜特尔特可能会亲自出庭，成为首名在国际刑事法院出庭的亚洲前国家元首。