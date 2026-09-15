民调显示，约三分之二马来西亚人认为，拥有一份稳定的全职工作和自己的房子，是成功人生的重要标准。

《中国报》报道，益普索市场研究集团（Ipsos）日前发布一份“人生愿景2026：马来西亚人如何定义成功”的调查报告，相较于全球其他地区，马国民众更重视家庭作为人生里程碑；婚姻和为人父母在他们对成功人生的定义中占据更重要的位置。

这显示，衡量人生进展不仅在于个人取得的成就，也在于他们建立和支持的家庭。

调查显示，67%受访者认为拥有一份稳定的全职工作是成功人生的重要标志；60%的人则认为是购买自己的房子；成为父母和结婚分别占47%和42%。

其中，各世代对成功人生的基本看法大致相同，稳定与拥有自己的房子始终是最重要的成功指标之一。然而，与千禧一代相比，Z世代较不看重传统的家庭大事，结婚和为人父母的排名也较低。

不过，调查显示，购置房产被视为最难实现的目标，虽然79%受访者预计自己将搬入属于自己的房子，但只有46%已经实现。“约四分之三的马国人希望拥有自己的房子，但已实现的人不到一半，反映出当地住房市场普遍面对的可负担性挑战。”

这项调查访问501名马国人，他们年龄介于18岁至74岁。受访者涵盖不同背景，以反映整体成年人口的看法。