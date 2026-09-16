（马六甲综合讯）马来西亚希望联盟成员民主行动党预计，马六甲州议会将在一两周后解散，并在数周后举行州选。民行党到时除了捍卫现有的四个州议席，还将挑战另外四席。

巫统领导的国民阵线多次放话，国阵将竞选甲州议会28席中的21席，与国阵合作参选的阵营顶多参选七席。换言之，民行党的说法显示，希盟很可能不与国阵合作竞选，并且会与国阵候选人对垒。

民行党秘书长陆兆福星期二（9月15日）在甲州出席民行党60周年党庆及筹款晚宴时宣布，民行党在即将来临的甲州选举确定参选八席，包括捍卫现有的怡力、哥打拉沙马那、爱极乐和格西当四个州议席，并再角逐彭佳兰峇株、望万、牙力及鲁容四席。

民行党甲州主席邱培栋在晚宴后告诉记者，这八席都是民行党2021年甲州选举上阵的议席。民行党上次赢得其中四席，这次希望能大获全胜。

邱培栋也是民行党全国副组织秘书和马六甲市国会选区议员。他说：“我们（甲州民行党）已提呈候选人名单，由党中央作出最终决定。”

本届甲州议会任期将在今年12月30日届满。甲州首席部长阿都拉勿夫今年5月透露，州选最迟会在9月中举行。

本月初有消息指，许多迹象显示甲州议会可能在9月20日之后解散，10月举行州选。

国阵与伊斯兰党领导的国民联盟已多次暗示，双方将在甲州选举中合作。首相安华领导的希盟则表明，若无法谈妥合作条件，希盟会独自参选。

希盟选举主任阿米鲁丁上星期五（11日）透露，他曾与数名政党领袖非正式交流，以探讨在甲州选举的最佳政治合作模式，但尚未展开正式谈判。

国阵在2021年11月的甲州选举赢得28席中的21席，其中巫统得18席、马华公会两席，以及国大党一席。希盟当时拿下五席，包括民行党四席和国家诚信党一席，人民公正党全军覆没。国盟土著团结党则有两席。