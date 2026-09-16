（马尼拉综合讯）菲律宾实体犯罪受害率出现下降，但今年上半年遭遇黑客攻击、网络诈骗和网络霸凌等网络犯罪的人却有所增加。

菲律宾民调机构“社会气象站”（Social Weather Stations，简称SWS）本周发布的最新调查显示，今年首六个月，有8%的菲律宾家庭至少有一名成员遭遇网络犯罪。这个数字高于3月调查时的5.8%，也是SWS自2023年开始追踪网络犯罪数据以来的最高纪录。

网络犯罪包括黑客攻击、网络霸凌、网络诈骗、身份盗用及网络诽谤等。上述调查访问了马尼拉大都会、吕宋岛其他地区、棉兰老岛和米沙鄢群岛各300户家庭。

其中，只有吕宋岛其他地区的网络犯罪受害率从上次调查的5.5%略降到5.1%，其余三地都出现不同程度的增加，比率最高的是马尼拉大都会，达到了13.4%。

与此同时，有成员遭遇抢劫、偷窃、暴力等传统犯罪的家庭占比从3月的12.3%降至10%，不过仍高于去年11月的7.5%。此外，受访民众对于成为犯罪受害者的担忧情绪也略有提升。

对于这项调查结果，菲律宾警方称，传统犯罪率下降对警方而言是一种鼓励，但绝不会因此自满。当局已指示反网络犯罪小组采取行动，进一步加强相关的预防、宣导和调查工作。