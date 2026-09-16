森美兰州政府证实，森州最高统治者慕力兹的王位已遭褫夺，前任最高统治者之子及慕力兹的侄儿纳扎鲁丁成为新任最高统治者，即日生效。

据八度空间电视台报道，森州政府星期三（9月16日）发文告说，森州行政议会星期二（15日）召开的第6次会议确认此事。会议由森州务大臣依斯迈拉欣主持。

文告说，根据《1959年森美兰州宪法》第10条文，四大酋长今年4月19日签署及盖章的褫夺慕力兹王位声明，即日起正式生效。

文告指出，四大酋长拥有遴选及褫夺森美兰最高统治者王位的绝对特权。这项特权受到《1959年森美兰州宪法》以及《联邦宪法》相关条文保障。

森州务大臣依斯迈拉欣今年8月3日签署上述声明，完成森州宪法规定的褫夺王位程序。

州政府也表明，四大酋长今年4月19日签署及盖章、根据州宪法第11条文遴选纳扎鲁丁为新任森州最高统治者的声明，也同样完成相关程序。

森州行政议会认为，州政府尊重并拥护四大酋长的决定，以及他们根据森州传统习俗和州宪法所行使的权力。

森州政府为执行四大酋长根据州宪法第10及第11条文所作出的决定，因此正式宣布：慕力兹已被四大酋长褫夺森州最高统治者王位，纳扎鲁丁则获选并获承认为新任森州最高统治者。这项宣布立即生效。

文告也指示森州政府行政机构立即采取行动，落实有关宣布，以遵从四大酋长的决定。

不过州政府这份文告并未说明慕力兹被褫夺王位的具体原因。