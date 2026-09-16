印度尼西亚雨季预计将推迟，导致当地林火可能持续至11月初。

印尼安塔拉通讯社星期三（9月16日）报道，印尼林业部长拉查说，预计当地干燥天气至少将持续一个半月。

他指出，印尼气象部门已将雨季开始时间的预测调整为10月下旬或11月初，比此前的预估推迟一个月。

他为此呼吁，民众在这期间停止使用焚烧方式清理土地。

印尼正面临11年来最严重的林火灾情，加上厄尔尼诺现象导致当地森林和农田变得异常干燥。

火灾已持续数周，加里曼丹和苏门答腊岛的灾情尤为严重。拉查曾在9月初警告称，与厄尔尼诺现象相关的干燥天气将在本月达到顶峰，这将给控制季节性林火爆发的努力带来困难。

9月1日至9日期间，七个受灾省份因林火引发的呼吸道疾病病例增加一倍多，达到11万3336起。其中，西加里曼丹省的居民受到的影响最为严重。

跨境烟霾也导致邻国马来西亚和新加坡的空气质量恶化，达到不健康水平。

印尼已加大灭火力度，部署50多架飞机进行空中投水和人工增雨作业。日本也派遣三架契努克（Chinook）直升机协助扑灭火灾。

野火对濒危的苏门答腊象构成威胁

印尼环保组织Geopix星期三告诉法新社，随着野火席卷苏门答腊岛西部大片栖息地，极度濒危的苏门答腊象正被推向灭绝的边缘。

Geopix最新发布的报告指出，在6月至9月初期间，苏门答腊象的21处栖息地内共监测到超过4500个火点，威胁到世界上最稀有的大象物种之一。

世界自然基金会（WWF）估计，目前野外仅存2400至2800头苏门答腊象。

Geopix的报告显示，同期有超过56万公顷的土地被烧毁。

印尼环保组织Geopix指出，苏门答腊象的21处栖息地内共监测到超过4500个火点，对苏门答腊象构成威胁。（法新社档案照片）

该非政府组织表示，9月第一周，大象栖息地内的火点数量激增至2800多个，比8月份记录的1300个火点增加了一倍多。

Geopix资深野生动物保护活动家安妮萨（Annisa Rahmawati）形容，今年火灾对苏门答腊象栖息地的影响是“毁灭性”的。“从生态角度看，火灾导致栖息地的丧失、退化和破碎化，并减少食物和水源，改变了大象的活动规律。”

她说，暴露在火灾产生的有毒烟雾中，可能会增加这些动物的生理压力，而食物和水源的短缺可能会进一步削弱大象在野外的生存能力。

1月至7月期间，印尼全国有超过20.2万公顷的土地被烧毁。