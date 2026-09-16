（雅加达综合讯）印度尼西亚森林与泥炭地大火加剧濒危野生动物的生存威胁。除了近期备受关注的红毛猩猩，苏门答腊象、长鼻猴等也受影响，引起保育人士担忧。

《雅加达邮报》报道，根据印尼环保及野生动物保护组织Geopix发布的最新报告，受强烈的厄尔尼诺现象引发的严重干旱影响，今年8月至9月期间，苏门答腊岛已有约56万零758公顷的苏门答腊象栖息地遭火灾波及，相当于它们在苏门答腊总栖息地的近十分之一。

官方统计，目前苏门答腊全岛仅有约1320头至1365头野生苏门答腊象。过去20年来，它们的数量已大幅减少了45%。

Geopix高级野生动物保护活动人员安妮莎星期二（9月15日）在雅加达举行的报告发布会上说：“持续的野火导致数十处具有高保护价值的自然区面临被毁坏的威胁，物种灭绝的风险随之增加。”

根据报告，在已知的21个野生象群栖息地内检测到的热点数量，从今年6月份的74个，激增至9月第一周的2851个。

Geopix还在棕榈油、纸浆木材和采矿特许区域，以及其他商业区种植园内发现大量热点，这些区域与大象迁徙走廊重叠，增加了火灾蔓延至大象栖息地的风险。

大规模的伐木本就已破坏了苏门答腊象的天然迁徙走廊，迫使它们闯入村庄和种植园，引发人象冲突，而日益严峻的火灾进一步加剧这个问题。

除了苏门答腊岛，席卷加里曼丹的野火也导致至少12只濒危长鼻猴丧生，还有许多极度濒危的红毛猩猩患上呼吸道感染疾病、烧伤，并面临严重的食物短缺。

印尼《罗盘报》报道，当局在南加里曼丹省卡伦邦县（Kalumpang）扑灭一场野火后，发现了被烧死的长鼻猴、蟒蛇及眼镜蛇。

在中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚（Palangkaraya），婆罗洲猩猩生存基金会照顾的230只红毛猩猩中，有21只因为火灾产生的烟霾持续笼罩当地，结果患上了呼吸道感染，还出现咳嗽及类似流感的症状。

同样受到持续野火和烟霾严重影响的西加里曼丹省，自然保护机构和环保组织早前救出至少六只情况危急的红毛猩猩。其他地区也报告了穿山甲、鹿和鸟类等野生动物的死亡事件，凸显印尼各地的野火不仅影响人们的生活和健康，也对野生动物，乃至整个生态系统造成严重破坏。