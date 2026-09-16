菲律宾前总统杜特尔特时隔18个月公开露面，首次出席国际刑事法院审前会议。

法新社报道，81岁的杜特尔特星期三（9月16日）在海牙法院出席聆讯。他身穿深色西装、白衬衫，未打领带，双手托腮坐在席位上。他在法庭上未作发言。

国际刑事法院法官科纳（Joanna Korner）确认他首次出庭的情况后，称他无需征得法庭许可即可随时离开。法官随后将审讯开庭日期定为11月30日，整个审讯过程可能持续数月甚至数年。

自去年3月被捕以来，杜特尔特唯一一次公开露面是通过视频进行的初次庭审。他当时显得神情困惑、疲惫不堪，说话声音微弱，难以听清。

他后来缺席多次听证会，辩护团队声称他因病无法出席。

辩护团队主张，他的精神状况不适合参与庭审程序，且病情正在持续恶化。

辩护团队在星期二（15日）公布的一份文件中指出，杜特尔特患有“严重的记忆障碍，导致无法记得近期信息或可靠地陈述往事”。

法官们正评估他的精神状况是否适合受审，并已下令由三名专家进行医学评估。相关报告尚未公开。

杜特尔特是首名在国际刑事法院受审的亚洲前国家元首，他面临三项危害人类罪指控。检方指他在2013年至2018年的扫毒行动中，涉嫌参与至少76起谋杀案。