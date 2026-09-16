泰国财政部长埃尼提说，强劲的投资预计有助于抵消能源成本上升带来的冲击，因此政府仍坚持今年全年国家经济可取得2.5%增长率的预测。

埃尼提接受彭博电视采访，被问及石油冲击会否威胁泰国政府的经济增长目标时指出，泰国今年首两个季度私人投资的增幅均超过10%，而去年的投资申请量增长了67%，达到创纪录的1.88万亿泰铢（约719亿新元），因此他非常有信心经济增长可达到政府预期。

尽管中东冲突爆发后，泰国通货膨胀率上升至2.5%至2.7%，但埃尼提认为，今年的通胀率仍可保持在泰国央行预测的1%至3%目标区间内。

他说，泰铢走弱可能会带来一些物价压力，但鉴于泰国是净出口国，货币贬值总体上对泰国有利。

泰国极易受能源危机影响，因为能源进口额约占国内生产总值的7%。不过，埃尼提以财政空间有限为由，排除了政府在油价进一步上涨时，实施大规模额外刺激措施或发放现金补贴的可能。

他说，政府计划采取针对弱势家庭提供定向援助的方法，包括通过新的数码“能源钱包”帮助民众减轻经济压力，同时利用政府紧急借款计划的部分资金，加快对太阳能及其他替代进口能源的投资。

另一方面，泰国副首相兼商务部长素帕吉透露，政府已提议首相阿努廷本周与美国总统特朗普举行电话会谈，以敲定泰美关税税率问题。

泰方提议阿努廷星期四或五（9月17日或18日），即阿努廷前往纽约参加联合国大会前，与特朗普通电话。

素帕吉说，泰国希望获得与区域竞争对手同等的关税待遇。

美国今年7月以不公平贸易行为为由，对包括泰国在内的数十个国家的大部分出口商品加征12.5%关税。

美国是泰国最大的出口市场，占泰国今年迄今为止出口总额的24%。