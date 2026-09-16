马来西亚首相安华忆述早年入狱经历，并透露母亲在他服刑期间突然离世，称那一晚是他人生中最痛苦、最艰难的时刻之一。

《东方日报》报道，适逢星期三（9月16日）马来西亚日，安华在接受播客节目《Sembang Oh Yeah》访问时忆述早年入狱经历。他说，他当时是从夫人旺阿兹莎口中得知母亲的病情恶化，并恳求狱方让他去见母亲一面。

他说：“经过反复恳求，我最终获准前往医院探望她约半小时。当时母亲虽然病危，但神志清醒，而且非常高兴。不过，我返回监狱不久后，她便离世了。”

他说，自己被关在狱中，无法陪伴母亲走完人生最后一程，是一段极其煎熬的经历。“那一夜确实是我人生中最痛苦的一夜……我被囚禁在牢房里，除了祈祷、诵读《可兰经》和为她祈福，什么也做不了。隔天，我获准离开监狱回家，并参加了葬礼。”

安华也提及，自己遭拘留期间所经历的苦难，包括入狱第一天便遭殴打至失去知觉。

不过，他强调，自己从未放弃，因为他始终惦记年轻一代，以及自己为了推动改革、拯救国家免受贪腐和压迫所作的奋斗。“这场斗争绝非易事，而且需要付出沉重代价。如果我放弃了，整整一代人都将被抛在后头。”