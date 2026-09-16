马来西亚金马仑部分登山路线沿途出现山体滑坡，加上部分地段土壤处于不稳定状态，彭亨州森林局宣布，四座山的登山路线暂时关闭，直至另行通知。

《东方日报》报道，彭亨州森林局在脸书发布通告指出，从星期二（9月15日）开始暂时关闭有关登山路线，以便展开风险评估工作。这期间禁止游客进入有关区域进行休闲活动。

暂时关闭的登山路线包括伯冷本山（Gunung Berembun）、雅沙山（Gunung Jasar）、柏达山（Gunung Perdah）及鲁益山（Gunung Ruil）。

与此同时，金马仑森林局也指出，登山路线沿线多处地点发现山体滑坡，需要进行风险评估。“部分地段目前土壤状况不稳，尤其在下雨、路面潮湿及湿滑的情况下，可能对登山者构成安全风险，因此有关路线须暂停开放，以确保登山者及游客的安全。”

当局促请所有登山者及游客遵守关闭路线的指示，在森林局发布重新开放通知前，不得进入或使用有关登山路线。

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当局也敦促公众切勿在关闭期间另寻替代或非正式路线进入有关区域，以免发生意外。一旦发生紧急事故，也可能增加救援队伍的搜救难度。

森林局指出，各方配合关闭措施，将有助于当局完成风险评估并采取适当安全措施，以降低意外发生的可能性。

当局将根据《1984年国家森林法令》，对违反关闭令者采取法律行动。