马来西亚首相安华说，他将邀请缅甸总统敏昂莱访问马国，让双方以直接外交谈判方式，讨论如何将滞留马国的逾20万名罗兴亚难民分阶段遣返缅甸。

安华说，他两周前已向内阁及内政部传达这项极具突破性的外交意向。

《星洲日报》报道，安华星期三（9月16日）接受播客节目Sembang Ohh Yeahh访问时透露，他早前在泰国曼谷及中国北京与敏昂莱会晤，为解决难民课题铺路。

针对与敏昂莱会面可能引起争议，安华说：“主动邀请敏昂莱（访马）是释放善意，并向缅方强调，两国不仅能缔结友好邦交，更能拓展双边贸易。”

不过他强调，双方见面的前提是，缅甸必须接纳这批罗兴亚难民。若缅方无法一次过接收20万难民，马国愿提供必要的协助，包括分阶段落实遣返计划。

安华认为，马国不能任由难民无限期逗留。他说，与一些批评者毫无建树的隔空谴责相比，务实交涉才是破局关键。

针对外界强烈抵制缅甸政权的呼声，安华并不认同。他说，若因对方是铁腕政府就拒绝接触，只会让难民危机陷入死胡同。

至于有人主张，把所有罗兴亚难民直接送进移民局拘留中心，安华也不赞成。

他说：“把人全抓起来，谁负责供养？单是每人每天25令吉至50令吉（约7.8新元至15.6新元）的膳食费，长期下来就是极其庞大的财政负担。”