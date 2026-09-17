（海牙／马尼拉综合讯）国际刑事法院裁定，涉嫌反人类罪的菲律宾前总统杜特尔特存在潜逃或妨碍法庭诉讼程序的可能，因此不得保释，继续羁押在荷兰海牙的国际刑事法院拘留中心。

国际刑事法院第三审判庭星期三（9月16日）就杜特尔特羁押状况的第二次裁决，公布上述决定。

法院指出，杜特尔特的拘留情况“没有显著变化”，不足以支持保释与临时释放。此外，证人名单的移交和大量证据的出现，以及杜特尔特的最新健康评估结果，都显示他潜逃或阻碍诉讼程序的风险已提高，因此作出继续羁押的决定。

杜特尔特2016年至2022年担任菲律宾总统。去年3月，他在马尼拉被捕，随后被移送至国际刑事法院拘留中心。他被指控犯下三项反人类罪，控状指他在2013年至2018年担任达沃市市长和总统期间发动的禁毒战中，法外处决毒贩和吸毒者，涉及至少76起谋杀案。人权组织称，禁毒战的确切死亡人数有数千人之众。

辩护团队此前以杜特尔特的年龄和健康状况恶化等为由，提出保释与临时释放申请，但去年11月遭法院驳回。

现年81岁的杜特尔特星期三现身国际刑事法院，出席审前会议。这是他自去年3月14日通过视频首次出庭以来，首次亲自出庭。与上一次露面相比，他面容清瘦许多，头发和胡须也更长；他在庭上全程保持沉默。

这次审前会议主要评估和确认杜特尔特的身体及认知状况，以及他是否具备接受审判的能力。法官说，会根据医学专家报告，就杜特尔特是否适合受审的问题尽快作出裁决。

法官当天也重点讨论控方提出的案情细节，包括证人名单和证据材料。本案所涉信息量巨大，包括数十万页文件、1000多份音视频档案，对控方证人的直接询问预计长达193小时。

杜特尔特的首席辩护律师海恩斯指责控方提供的文件数量庞大、材料整理混乱。他说，辩方考虑用人工智能工具来协助处理，但这么做的成本可能高达50万欧元（约73万新元）。

法官因此敦促控方精简拟传唤的证人名单，并强调有必要尽快结案。

此外，民间组织“追责杜特尔特网络”说，杜特尔特能亲自出庭，说明他之前称病是在撒谎，旨在拖延审讯进程。