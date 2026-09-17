（吉隆坡综合电）马来西亚廉价航空公司亚洲航空（亚航）因中东冲突导致航空燃料成本飙升，面临沉重财政负担。知情人士透露，马国政府已询问马来西亚航空（马航）和峇迪航空，是否有能力接手亚航在马国的一些国内市场份额。

亚航占马国整体航空市场约四成的份额，以及国内航空市场约六成份额。因此，亚航面临财务困境已成为政府高度关注的问题。

路透社星期三（9月16日）引述多名知情人士说，马国政府最近与马航和峇迪航空讨论此事时，这两家航司称，只有能同时接手亚航的飞机租赁合约，它们才会大规模接管亚航的运营业务。这是因为，若没有这些飞机，它们很难消化亚航的航线和客流量。

据悉，马航和峇迪航空愿意扩充自身业务来吸纳亚航的市场份额，而不是收购亚航相关业务。

知情人士透露，截至6月30日，亚航的流动负债为184亿令吉（约57亿2800万新元），其中积欠马国机场控股至少5亿令吉的着陆费和停机费等服务费用。机场控股已同意亚航延迟还款。

延伸阅读 亚航允空姐戴头巾穿裤装

针对传闻，亚航集团副首席执行官法若克发文告说，亚航不会对运营或财务状况的揣测，以及尚未公布的企业安排发表评论。