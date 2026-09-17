（曼谷彭博电）泰国媒体大亨、保皇派“黄衫军”运动发起人林明达20年前领导大规模示威活动，导致曼谷机场瘫痪，成了时任达信政府倒台的重要推手。如今他把目光对准现任首相阿努廷领导的政府，希望再次通过街头政治运动，督促政府时刻关注并回应公众的诉求。

现年78岁的林明达（Sondhi Limthongkul）近日发起名为“夺回泰国”（Take Back Thailand）运动，试图利用民众对生活费高涨、腐败、政治干预指控及外国犯罪网络的不满情绪，持续对阿努廷政府施加压力。

林明达受访时强调，他的目标不是要推翻阿努廷政府，而是要确保公众的诉求若得不到回应，政府就“不得安宁”。

他为自己定下“最后使命”，希望确保不管谁执政，都要为泰国建立永久的制衡力量。

他说：“我想动员泰国人民、把对政府不满的人团结起来，向政府施压，促使当局采取行动。我想赋予人们示威游行和质疑政府的工具。”

林明达的行动或许不会对阿努廷政府构成直接威胁，也不意味着类似20年前反达信的大规模示威会卷土重来，但却标志着经历数年相对平静的局势后，泰国街头政治将再兴起。这也表明，泰国社会表层下正酝酿着一股不满政府的情绪。

对于林明达最新发起的政治运动，阿努廷受询时说，这对泰国人民的伤害可能大于对政府的伤害。

他也说，政府早已决心每时每刻为民服务。“我相信人民仍愿意给我机会、信任我的政府。”

林明达计划未来几周前往泰国各地，针对宪法法院定于9月28日对下议院选举选票印有条形码及QR码是否违宪案作出的裁决，动员支持者向当局施加压力。有关裁决可能影响今年2月大选的法律效力，以及现任议员资格，备受政坛关注。

上周，林明达也率领数百人在以色列大使馆示威，要求对无视泰国法律和习俗的以色列游客采取行动。

泰国素可泰开放大学讲师尤塔蓬认为，这种多议题策略可能不如林明达当年聚焦达信的做法有效。

尤塔蓬说：“涵盖所有议题的风险在于缺乏重点。林明达之前的目标明确——达信……他现在提出的许多议题并不直接影响人们的生计，这会令动员变得困难。”

不过他说，如果泰国经济恶化，人们的生活水平下降，林明达目前的行动可能成为引发广泛街头政治运动的催化剂。