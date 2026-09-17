印度尼西亚总统普拉博沃呼吁对烧芭辟地的行为实施更严格的法规和制裁，并建议将烧芭行为列为“生态恐怖主义”。

路透社报道，印尼正遭遇11年来最严重的野火灾情。“超级厄尔尼诺”现象导致印尼森林和田地异常干燥，加剧火势蔓延。

据印尼总统府星期三（9月16日）晚发布的声明，普拉博沃在内阁会议上表示，对于经查实须对引发野火负责的个人或企业，政府将采取“零容忍”举措。

普拉博沃说：“我已要求国务秘书和司法部长进一步研究此事，特别是关于法律制裁的问题。”

他补充说：“也许我们应该要求国会收紧法律，将这种行为定性为‘生态恐怖主义’。这是一个非常严重的问题。”

普拉博沃也要求地方政府取消允许小农以烧芭方式开垦小片土地的豁免规定，并指示警方调查违规企业。

印尼警方星期四（17日）说，已针对林火展开219起刑事调查，至今已将162人列为嫌疑人，并调查95家公司。

今年1月至7月，印尼约20万2000公顷土地遭林火烧毁。环境组织估计，8月另有约60万公顷土地受火灾影响。

印尼林业部长拉查警告，由于雨季预计将比此前估计更晚到来，野火可能持续到11月初。