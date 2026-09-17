（雅加达讯）印度尼西亚政府已敲定针对违反儿童数码空间保护条例的数码平台处罚机制，包括罚款、全面封锁访问权限等。其中，对违规的大型及全球数码平台最高可处以其全球总收入6%的行政罚款。

印尼今年3月开始禁止16岁以下青少年使用社交媒体。《雅加达邮报》报道，印尼通信与数码部长梅蒂雅星期一（9月14日）在媒体汇报会上说，政府在新规生效六个月后展开合规审查，发现脸书、Instagram、Threads、TikTok及YouTube等平台未完全履行儿童保护义务。

她敦促这些平台在12月31日的自我评估截止日期前遵守规定，否则政府将介入评估，并对违规平台处以罚款。

印尼当局已就相关的罚款计算公式展开公众咨询。除了上述大型及全球性质的数码平台，印尼国内的电子系统供应商也将面临处罚，罚金根据业务规模而定；微型企业最高罚款10亿印尼盾（约7万2025新元），中型企业最高罚款100亿印尼盾。此方案已提交财政部与其他相关部门共同审议。

除了上述包括脸书在内的五大平台外，被印尼当局列为高风险的还包括X平台、游戏平台Roblox，以及直播应用Bigo Live。

梅蒂雅指出，一些高风险平台已被整顿，如Roblox实施了严格的年龄评估系统，将2300万用户转移到儿童版，对聊天、内容和互动采取更严格的限制。

然而，包括X在内的其他平台仍未落实必要的限制措施。至今，X平台仅通报25万个16岁以下用户的账户，远低于政府估计的700万个。

梅蒂雅说，X平台目前在印尼没有代表处，这使得在确保它履行儿童保护义务方面的协调、监督和评估变得困难。