马来西亚森美兰州宫廷风波愈演愈烈。遭罢黜的原任州最高统治者（又称严端）慕力兹领头的森州司法及酋长理事会向州政府发出律师信，指行政议会宣布褫夺慕力兹王位形同政变。

马国律政署星期四（9月17日）发文告强调，今年4月19日涉及罢黜慕力兹的文件无效，因为有关程序并未遵守《森州宪法》的规定。

这是马国联邦团结政府首次针对罢黜严端行动表明立场。律政署说，森州大臣和州行政议会无权单方面罢免严端，相关事宜须通过宪法及法律程序来决定，尤其必须符合《森州宪法》。

团结政府主要成员希望联盟多名领袖则指责森州行政议员欺君，应辞职谢罪。

备受压力的巫统籍森州大臣依斯迈拉欣神隐两天后，星期四出面低调承认，州行政议会一致同意罢黜慕力兹，但并未反击希盟的指责，也不愿多谈此事。他此前声称自己被迫签署同意罢黜慕力兹的文件。

受访分析员指出，巫统为首的国民阵线与希盟的政党斗争因素继续渗入森州宫廷风波，只会让问题更复杂难解。不过，巫统与希盟早已疏离，此事对双方的关系影响不大，反而是巫统之前曾指责前任希盟森州政府干预森州王室事务，如今是作茧自缚，进退失据。

森州10名行政议员星期三（16日）联署发表联合文告，宣布森州四大酋长今年4月19日签署及盖章的褫夺慕力兹王位声明即日起正式生效，并由已故前任严端东姑查化之子纳扎鲁丁接任成为新严端。

主管森州习俗法的司法及酋长理事会代表律师隔天发文告，批评森州行政议员此举等同发动政变及叛国，应根据《刑事法典》及相关法律受到惩处。文告也强调，慕力兹仍是合法的森州严端。

文告指出，不管是森州大臣、州行政议会、州政府秘书及州法律顾问，均无权作出上述宣布。同时，有关宣布已违反芙蓉高庭6月5日发出的禁制令，构成藐视法庭罪。这项禁制令禁止四大酋长及另外两人，就司法及酋长理事会的行政、治理、程序、权力及事务采取任何行动或作出任何决定。

支持慕力兹的前希盟森州大臣阿米努丁则说，四大酋长曾提交罢黜慕力兹的“419宣言”给他签署，但他当时基于相关程序及法律依据存在问题，拒绝签署。

阿米努丁号召民众星期四晚间前往吉隆坡国际机场，迎接回国的慕力兹以示支持。慕力兹事发时人在国外，他周四晚搭机返马应对此事，大批支持者与民众前往机场接机声援他。

这场宫廷风波已演变成宪政危机。澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究院院长詹运豪接受《联合早报》访问时说，森州巫统此前挑起此事，借此拉下希盟森州政府，如今反而夹在新王和旧王之间，可说是引火自焚。



他认为，森州宫廷风波扯上政党斗争并非好事，因为这只会让问题更错综复杂。



马国拉曼大学国际关系与政治学助理教授刘惟诚分析说，根据森州行政议会宣布罢黜严端的文告，现任大臣与州行政议员之前其实是向所谓“不合法”的严端宣誓，但这未必会导致州政府垮台。

他解释说，这是因为四大酋长罢黜严端的法定程序，并没有明确公开相关日期与参与者，因此不符合州宪法及习俗法的规定。



他也认为，罢黜行动对希盟与国阵的关系影响不大，影响较大的反而是巫统与森州王室的关系。

他还说，如今希盟可大打“保王牌”，突显巫统为了掌权而忤逆君主，这对希盟面对来临的马六甲州选而言是有利的。



至于此事会否影响刚在8月份举行的森州选举的合法性，新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说：“即使上届州议会的解散和州选的进行，可能由于严端的身份而有合法性的争议，但森州过后确实依法举行州选，并选出现任州议员和州政府。”



他强调，根据威斯敏斯特式议会制度的精神，经过合法选举洗礼的政府就是合法的政府。