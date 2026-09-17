马国联邦特赦局据传星期五（9月18日）将开会，唯一议程是审理前首相纳吉特赦案。

据《星洲日报》探悉，联邦特赦局星期五的会议只有一项议程，就是讨论纳吉特赦案。

联邦特赦局于上周五（11日）开会，议程原本包括讨论纳吉特赦案。但会议最后展延。

根据联邦宪法第42条文，联邦特赦局成员包括国家元首、律政司、负责联邦直辖区事务的部长，以及不超过三名由元首委任的成员。

纳吉2022年因SRC案入狱，原本12年刑期已获特赦减半。若再因行为良好而减免三分之一的刑期，并能缴清5000万令吉（约1550万新元）罚款，理论上有望今年8月出狱。

除了SRC案，纳吉此前也面对数起与一马公司（1MDB）相关的案件，其中三案已获判无罪释放或无事省释（DNAA）。

不过，纳吉在一马公司滥权及洗钱案面对的25项控状则全部罪成，并被判监禁15年，也须在SRC案刑期结束后才开始服刑。按这项判决及刑期推算，纳吉可能须等到2041年、年届88岁时才能出狱。