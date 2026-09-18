美国国务院说，一个美国官员代表团本周访问缅甸，并与缅甸军方支持的政府举行了会面，以促成被拘留的美国公民卡斯蒂略获释。

路透社报道，此次访问似乎是2021年缅甸军方发动政变以来，美缅两国最重要的一次接触。军方当年推翻了诺贝尔和平奖得主翁山淑枝领导的民选政府，导致缅甸陷入动荡。

缅甸发生政变后，美国对缅甸军方领导人及支持他们的企业实施了一系列金融制裁，华盛顿一直避免向缅甸派遣高级官员或与缅甸军方举行会谈。

美国国务院发言人星期四（9月17日）说，美国在缅甸保持外交存在，并就“涉及美国利益的问题”与缅甸“各方团体”接触，包括首都内比都当局。

国务院发言人在一份未署名的声明中说：“在与内比都当局接触时，美国一直强调、今后也将继续强调，必须停止暴力、允许人道援助进入，并释放政治犯，为实现持久和平创造条件。”

国务院拒绝透露美国代表团的成员身份或他们的会见对象。

此次访问正值缅甸政府寻求国际合法性之际。缅方16日表示，出于缅美“双边友好关系”，已释放商人、前美国海军陆战队队员卡斯蒂略（Adam Castillo），并将他驱逐出境。

卡斯蒂略因一起商业纠纷6月在缅甸被拘留。他的姐姐阿曼达·卡斯蒂略（Amanda Castillo）16日发表声明，感谢美国总统特朗普和副总统万斯促成他的获释。

缅甸政变领导人敏昂莱残酷镇压反对军方夺权的抗议活动，引发了血腥的国内冲突。今年年初，他通过被广泛斥为“走过场”的分阶段大选，卸下担任了15年的国防军总司令职务，转任文职总统。