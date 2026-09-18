越南北部近日持续暴雨，引发洪水和山体滑坡，造成至少三人死亡，超过1万6000间房屋被淹，另有超过2万2000公顷农作物受损。

彭博社报道，越南政府星期四（9月17日）在官网发布声明说，北部地区自9月14日起持续遭遇暴雨，部分地区降雨量高达653毫米。

多条国道和省道受11起山体滑坡及30处淹水影响，造成交通堵塞。河内至胡志明市的部分铁路被约一米深的洪水淹没，南北铁路多趟列车星期四和星期五（18日）暂停服务。

首都河内部分地区积水达一米，市中心交通严重受阻，一些学校星期四改为线上授课或让学生停课。

越南气象部门预计，从清化省至顺化市周末仍有大雨，部分地区雨量可能超过100毫米。

越南今年截至目前已有63人因自然灾害死亡或失踪，经济损失约22万亿越南盾（约1亿零790万新元），但较去年同期经济损失减少了84.9%。

与此同时，厄尔尼诺现象预计导致越南中部和南部今年稍后降雨量减少10%至50%，可能影响湄公河三角洲约35万公顷稻米种植区；中部高原也可能面对严重缺水，这个地区是越南主要咖啡产区。